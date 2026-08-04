Sanierung schreitet voran
Eisige Zukunft bei 37 Grad: Wie Imst den Eislaufplatz für die Region sichert
Imst konnte sich mit technischen Tricks über die Wintersaison retten. Eine Sanierung der Eisanlage war jedoch unumgänglich.
© Parth
Der Eislaufplatz neben der Imster Kletterhalle ist fertig asphaltiert. Im Herbst folgt die Installation der Kälteanlage. Dann soll dem Betrieb zum Nutzen der Region um Imst nichts mehr im Weg stehen. – Der kostensparende Geheimtipp kam aber aus dem Außerfern.
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