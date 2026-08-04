Mehr Runden im Herbst
Alte Rivalitäten erleben Renaissance: Tiroler Fußball-Cup bringt legendäre Duelle zurück
Früher (hier im Jahr 2006) waren der IAC (mit Sascha Frass/violett) und der SVI (Mario Fettner, Goalie Florian Lobisser) Dauerrivalen in der Tiroler Liga. Am Dienstag kommt es zur Neuauflage des aktuell höchst seltenen Stadtderbys.
© TT-Archiv
Ob SVI gegen IAC oder Hall gegen Volders - die am Dienstag angesetzt zweite Runde im Kerschdorfer Tirol Cup lässt die Herzen von Fußball-Nostalgikern höher schlagen. Warum im Herbst erstmals mehr Cup-Runden ausgetragen werden.
Kommentare