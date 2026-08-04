Mehr Einsätze in luftiger Höhe
Warum hohe Temperaturen die Unfallgefahr auf Tirols Bergen erhöhen
Eine zweiköpfige tschechische Seilschaft stürzte beim Abstieg von der Wildspitze (im Bild) rund 140 Meter in eine Gletscherspalte ab. Eine 32-jährige Alpinistin verstarb dabei.
© Flugpolizei
Im Juli war die Tiroler Bergrettung besonders häufig im Einsatz – auch wegen Unfällen mit Gletscherspalten. Die hohen Temperaturen verschärfen die Situation im Gebirge zusätzlich. Ein Gespräch mit Gregor Franke, Sprecher der Tiroler Bergrettung, und Manuel Reindl, Bergsportexperte beim Österreichischen Alpenverein, über die aktuelle Situation.
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