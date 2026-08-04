Warum hohe Temperaturen die Unfallgefahr auf Tirols Bergen erhöhen

Im Juli war die Tiroler Bergrettung besonders häufig im Einsatz – auch wegen Unfällen mit Gletscherspalten. Die hohen Temperaturen verschärfen die Situation im Gebirge zusätzlich. Ein Gespräch mit Gregor Franke, Sprecher der Tiroler Bergrettung, und Manuel Reindl, Bergsportexperte beim Österreichischen Alpenverein, über die aktuelle Situation.