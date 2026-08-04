Für Ski-Traumpaar läuteten die Hochzeits-Glocken: „Das Glück kommt selten allein“

Nastasia Noens und Maxence Muzaton wurde in den vergangenen zwölf Monaten wahrlich nicht langweilig. Im September 2025 wurden sie erstmals Eltern, im Juni heirateten das ehemalige Slalom-Ass und der Speed-Spezialist und jetzt gab das französische Ski-Traumpaar auch noch bekannt, dass erneut Nachwuchs im Anmarsch ist.

„Ein Tag, der für immer in unserem Herzen bleiben wird“, schrieb Noens zu den Hochzeitsbildern auf Instagram und lüftete noch das Baby-Geheimnis: „Und da das Glück selten allein kommt … je mehr, desto lustiger! Baby Nummer 2 ist unterwegs …“

Man darf gespannt sein, ob auch das zweite Kind Muzaton sportlich Flügel verleiht. Denn in der abgelaufenen Saison raste er in Kitzbühel als Dritter auf das Abfahrtspodest. (TT.com)