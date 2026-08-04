Jetzt abstimmen: Das sind die Kandidaten für das Tor des Monats Juli

Wir suchen das Tor des Monats Juli! Zum Auftakt der neuen Saison stehen drei wunderschöne Treffer zur Wahl. Marcello Dindl (SK Ebbs), Alessandro Fuchs (FC Bruckhäusl) und Michael Rauth (FC Patscherkofel) schossen sich in den Fokus.

Die Abstimmung steigt auf unserem WhatsApp-Kanal („Tiroler Unterhaus“). Das Voting endet am Mittwoch, dem 5. August, um 10.00 Uhr.

1 | Marcello Dindl, SK Ebbs

Mit seinem direkt verwandelten Eckball zum 2:0 ließ Marcello Dindl den SK Ebbs zum Saisonstart in der tt.com Tiroler Liga auf die Siegerstraße einbiegen.

2 | Alessandro Fuchs, FC Bruckhäusl

Spät in der Nachspielzeit schoss Alessandro Fuchs mit seinem Traumfreistoß den FC Bruckhäusl in Hochfilzen zum Sieg.

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3 | Michael Rauth, FC Patscherkofel