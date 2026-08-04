Fashion aus der Leutasch

Wie aus der Suche nach der perfekten Skihose eine Tiroler Outdoor-Marke wurde

Linus Fischer (l.) und Elias Walzl gründeten die Modemarke OYO.
© Axel Springer
Anna Wanker

Von Anna Wanker

Linus Fischer war einst Golfschüler von Elias Walzl. Heute führen die beiden nicht nur gemeinsam eine Golfschule, sondern auch das junge Fashionlabel „On Your Own“. Ihre Idee: hochwertige und leistbare Kleidung, die am Berg genauso funktioniert wie im Alltag – für eine Generation, die ihre Freizeit wieder lieber draußen verbringt.

Kommentare

0