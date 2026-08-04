Wie aus der Suche nach der perfekten Skihose eine Tiroler Outdoor-Marke wurde

Linus Fischer war einst Golfschüler von Elias Walzl. Heute führen die beiden nicht nur gemeinsam eine Golfschule, sondern auch das junge Fashionlabel „On Your Own“. Ihre Idee: hochwertige und leistbare Kleidung, die am Berg genauso funktioniert wie im Alltag – für eine Generation, die ihre Freizeit wieder lieber draußen verbringt.