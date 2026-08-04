Filmcircle Breitenwang zeigt Cannes-prämiertes Familiendrama „Sentimental Value“

Das Kulturforum Breitenwang lädt am Freitag, 7. August, zu einem besonderen Filmerlebnis ein: Im Tauernsaal des Veranstaltungszentrums wird um 20 Uhr das preisgekrönte Drama „Sentimental Value“ von Regisseur Joachim Trier präsentiert.

Der Film beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen den Schwestern Nora und Agnes und ihrem Vater Gustav. Dieser stellte seine Arbeit stets über die Familie. Nach Jahren der Funkstille kehrt Gustav plötzlich zurück. Mit seinem Erscheinen kommen alte Familiendynamiken wieder ins Rollen. Nach und nach wird klar, dass sich Vater und Töchter ähnlicher sind, als sie glaubten. Die Geschichte stellt die Frage, ob ein Neuanfang noch möglich ist.

Regisseur Joachim Trier, bekannt für seinen Film „Der schlimmste Mensch der Welt“, liefert ein vielschichtiges Werk. Es geht um Beziehungen und Gefühle, die sich nur schwer in Worte fassen lassen. Das Ensemble um Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning und Inga Ibsdotter Lilleaas trägt die Handlung. Der Film erzählt seine Familiengeschichte mit Leichtigkeit und viel Humor. Bei den Filmfestspielen von Cannes begeisterte „Sentimental Value“ Publikum und Kritiker. Er wurde schließlich mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet.