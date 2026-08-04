TT-Club-Sommerferien: Tiroler Attraktionen zum Vorteilspreis
Ein Sommer voller Freizeitvergnügen für die ganze Familie um 50 Prozent günstiger wartet darauf, erlebt zu werden!
Tirol bietet eine Fülle an Möglichkeiten, um vor, während oder nach einer Urlaubsreise unvergessliche Momente zu erleben. Wer diesen Sommer noch nach spannenden Ausflugszielen sucht, wird beim TT-Club fündig: TT-Club-Mitglieder genießen zahlreiche Attraktionen in der Region zum ermäßigten Preis. Ob spannende Aktivitäten, erholsame Naturerlebnisse oder kulturelle Entdeckungen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Das Besondere: TT-Club-Mitglieder sparen dabei die Hälfte des Eintrittspreises! Die Ermäßigung gilt einmalig für bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder oder Jugendliche und ist durch Vorlage der aktuellen TT-Club-Karte (digital oder analog) einlösbar. Beachten Sie, dass die Vergünstigungen ausschließlich während der jeweiligen Aktionszeiträume gültig sind.
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Noch bis 13. September
Von Abenteuerparks über familienfreundliche Wanderwege bis hin zu historischen Sehenswürdigkeiten – Tirol lädt dazu ein, die Vielfalt der Region zu entdecken und dabei von exklusiven Vorteilen zu profitieren. Bis 13. September bieten noch viele Freizeiteinrichtungen in ganz Tirol Ermäßigungen für TT-Club-Mitglieder und sorgen mit ihrem Angebot für einen unvergesslichen Sommer.
Zahlreiche Bergbahnen wie die Innsbrucker Nordkettenbahnen, die Eggalm Bahnen oder das Wanderzentrum Schlick 2000 ermöglichen den Zugang zu atemberaubenden Panoramen und familienfreundlichen Wanderwegen. Besonders beliebt sind der Zirbenweg am Patscherkofel und das Alpbachtaler Lauserland, das mit seiner Kombination aus Natur und Spiel ein Highlight für Groß und Klein ist.
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Abenteuer für Familien
Für Familien und Kinder gibt es jede Menge Spaß und Abenteuer. Der ZirbenPark Hochzeiger, das Fichtenschloss der Rosenalmbahn Zell am Ziller und der X-Trees Waldseilpark Serfaus bieten Spiel und Action inmitten der Natur. Das JOY-Kinderparadies in Völs begeistert mit einer Riesen-Softplayanlage und einem Ninja-Parcours, während das HAPPYHOPP in Vomp für ausgelassene Stunden sorgt.
Auch Wasserspaß kommt nicht zu kurz: Die AREA 47 mit ihrer Water AREA und das Salvenaland Hopfgarten bieten die perfekte Abkühlung an heißen Sommertagen. Kultur- und Geschichtsinteressierte können im Augustinermuseum Rattenberg oder im Alpinarium Galtür auf spannende Spurensuche gehen.
Mit diesen vielfältigen Angeboten wird der Sommer 2026 zum unvergesslichen Erlebnis für alle TT-Club-Mitglieder!
Nähere Informationen zu den TT-Club-Sommerferien finden Sie online unter club.tt.com
Innsbrucker Nordkettenbahnen
bis 9. August 2026
Alpinarium Galtür
bis 9. August 2026
Freizeitzentrum Kabooom
bis 30. August 2026
Bergbahnen Fendels
bis 30. August 2026
Augustinermuseum Rattenberg
bis 13. September 2026
Axamer Lizum
10. bis 16. August und
7. bis 13. September 2026
JOY – Das Kinderparadies
17. bis 23. August 2026
Salvenaland
17. bis 23. August 2026
Wanderzentrum Schlick 2000
24. bis 30. August 2026
Alpbacher Bergbahnen – Wiedersbergerhornbahn/Alpbachtaler Lauserland
24. August bis 6. September 2026
Alpbacher Bergbahnen – Reitherkogelbahn/Juppi Zauberwald
24. August bis 6. September 2026
X-Trees Waldseilpark
24. bis 30. August 2026
ZirbenPark Hochzeiger
31. August bis 6. September 2026
Eggalm Bahnen
31. August bis 6. September 2026
007 Elements – James-Bond-Erlebniswelt
31. August bis 6. September 2026
Patscherkofelbahn
31. August bis 6. September 2026
Zillertaler Dampfzug
1. bis 3. September 2026
Hintertuxer Gletscher
7. bis 13. September 2026
HAPPYHOPP
7. bis 13. September 2026
Gerlossteinbahn Hainzenberg – Almparadies Gerlosstein
7. bis 13. September 2026
Rosenalmbahn Zell am Ziller – Fichtenschloss & Fichtensee
7. bis 13. September 2026
AREA 47
7. bis 13. September 2026
Pitztaler Gletscher
7. bis 13. September 2026