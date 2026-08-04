TT-Club-Sommerferien: Tiroler Attraktionen zum Vorteilspreis

Ein Sommer voller Freizeitvergnügen für die ganze Familie um 50 Prozent günstiger wartet darauf, erlebt zu werden!

Tirol bietet eine Fülle an Möglichkeiten, um vor, während oder nach einer Urlaubsreise unvergessliche Momente zu erleben. Wer diesen Sommer noch nach spannenden Ausflugszielen sucht, wird beim TT-Club fündig: TT-Club-Mitglieder genießen zahlreiche Attraktionen in der Region zum ermäßigten Preis. Ob spannende Aktivitäten, erholsame Naturerlebnisse oder kulturelle Entdeckungen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Das Besondere: TT-Club-Mitglieder sparen dabei die Hälfte des Eintrittspreises! Die Ermäßigung gilt einmalig für bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder oder Jugendliche und ist durch Vorlage der aktuellen TT-Club-Karte (digital oder analog) einlösbar. Beachten Sie, dass die Vergünstigungen ausschließlich während der jeweiligen Aktionszeiträume gültig sind.

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Noch bis 13. September

Von Abenteuerparks über familienfreundliche Wanderwege bis hin zu historischen Sehenswürdigkeiten – Tirol lädt dazu ein, die Vielfalt der Region zu entdecken und dabei von exklusiven Vorteilen zu profitieren. Bis 13. September bieten noch viele Freizeiteinrichtungen in ganz Tirol Ermäßigungen für TT-Club-Mitglieder und sorgen mit ihrem Angebot für einen unvergesslichen Sommer.

Zahlreiche Bergbahnen wie die Innsbrucker Nordkettenbahnen, die Eggalm Bahnen oder das Wanderzentrum Schlick 2000 ermöglichen den Zugang zu atemberaubenden Panoramen und familienfreundlichen Wanderwegen. Besonders beliebt sind der Zirbenweg am Patscherkofel und das Alpbachtaler Lauserland, das mit seiner Kombination aus Natur und Spiel ein Highlight für Groß und Klein ist.

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Abenteuer für Familien

Für Familien und Kinder gibt es jede Menge Spaß und Abenteuer. Der ZirbenPark Hochzeiger, das Fichtenschloss der Rosenalmbahn Zell am Ziller und der X-Trees Waldseilpark Serfaus bieten Spiel und Action inmitten der Natur. Das JOY-Kinderparadies in Völs begeistert mit einer Riesen-Softplayanlage und einem Ninja-Parcours, während das HAPPYHOPP in Vomp für ausgelassene Stunden sorgt.

Auch Wasserspaß kommt nicht zu kurz: Die AREA 47 mit ihrer Water AREA und das Salvenaland Hopfgarten bieten die perfekte Abkühlung an heißen Sommertagen. Kultur- und Geschichtsinteressierte können im Augustinermuseum Rattenberg oder im Alpinarium Galtür auf spannende Spurensuche gehen.

Mit diesen vielfältigen Angeboten wird der Sommer 2026 zum unvergesslichen Erlebnis für alle TT-Club-Mitglieder!

Nähere Informationen zu den TT-Club-Sommerferien finden Sie online unter club.tt.com