„Mein Schrauberherz ist angekommen“

Adrian Suitner arbeitet als Gelber Engel beim ÖAMTC Tirol.

Seit März dieses Jahres ist Adrian Suitner in der ÖAMTC Landeszentrale in Innsbruck als Pannenfahrer beschäftigt. Sein Arbeitsplatz ist sein Pannenauto. Mit 47 Ausrüstungskategorien an Bord legt er an seinen Einsatztagen durchschnittlich 200 km zurück und hilft bei etwa 10-15 Pannen.

Perfekter Job

Für ihn ist es der ideale Beruf: „Ich mag die Abwechslung und ich arbeite an der frischen Luft.“ Seine Aufgabe ist es, ÖAMTC Mitgliedern bei Problemen im Straßenverkehr rasch und kompetent zu helfen, unabhängig davon mit welchem Fahrzeug sie unterwegs sind. Adrian Suitner kümmert sich um Autos, Motorräder, Moped und Fahrräder. Sein Einsatzgebiet reicht von Wattens über Innsbruck bis zum Brennerpass sowie nach Scharnitz und Kematen. Es umfasst sowohl Autobahnen als auch Bundesstraßen.

Dabei arbeitet er eng mit der ÖAMTC Einsatzzentrale in Innsbruck zusammen, über die Disponentinnen und Disponenten erhält er laufend seine Aufträge und wird zu den Einsatzorten geschickt.

Einen typischen Tag im Arbeitsleben eines Pannenfahrers zu beschreiben ist laut Adrian schwierig: „Das Einzige, dass bei jedem Dienst gleichbleibt, ist das An – und Abmelden in der Einsatzzentrale zu Dienstbeginn und Dienstende sowie die Wartung des Pannenautos, sprich meines Arbeitsplatzes. Dazwischen werde ich zu den Einsätzen geschickt und keine Pannenhilfe gleicht der anderen. Von einem Alltagstrott kann bei uns wirklich keine Rede sein.“

Besonders die ersten Einsätze auf der Autobahn waren für ihn eine Herausforderung: „Ich hatte großen Respekt davor, auf dem Pannenstreifen zu arbeiten, während Schwerfahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit vorbeifahren. Es war anfangs schon ein mulmiges Gefühl. Mittlerweile weiß ich aber genau, worauf ich achten muss, und kann auch in solchen Situationen ruhig bleiben.

Arbeitsplatz Pannenauto: Die regelmäßige Kontrolle und Reinigung seines Autos gehören zum Job dazu. © ÖAMTC Tirol

Jede Pannenhilfe ist anders

Dass nicht alle Panneneinsätze mit drei Handgriffen erledigt sind und, dass Pannenfahrer zwar mit offenen Armen, dafür aber mit blanken Nerven seitens der Clubmitglieder erwartet werden, ist für Adrian kein Problem. „Bei komplizierten Fällen helfen die erfahrenen Kollegen und bei situationsbedingt nervösen Clubmitgliedern habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie wahrscheinlich einfach nur einen schlechten Tag haben. Ich versuche ihn etwas besser zu machen. Wenn das gelingt, freut mich das.“

Tiroler Gewinner beim österreichischen Wettbewerb

Die Gewinner des Road-Patrol-Contests: Alexander Unterberger (l.) und Daniel Obererlacher vom ÖAMTC Stützpunkt Nußdorf-Debant. © Szemes Michael

Road Patrol Contest geht an Alexander Unterberger und Daniel Obererlacher vom ÖAMTC Stützpunkt Nußdorf-Debant.

Wie vielseitig das Können eines Gelben Engels sein muss, bewiesen die beiden Pannenfahrer Alexander Unterberger und Daniel Obererlacher vom ÖAMTC Stützpunkt Nußdorf-Debant in Osttirol.

Nach ihrer spontanen Anmeldung zum österreichweiten „Road Patrol Contest“ setzten sie sich gegen die starke Konkurrenz aus allen Bundesländern durch und sicherten sich den ersten Platz.

Mit diesem Erfolg vertreten die beiden nun Österreich beim internationalen Wettbewerb „FIA Road Patrol Training for Excellence“, der im Oktober in Penzing (Bayern) stattfindet. Dort werden sie ihr Können mit Pannenhelferinnen und Pannenhelfern aus ganz Europa unter Beweis stellen.