„Schmotzers Anwälte“ in Rage
Empörung nach Freisprüchen im Tierquäler-Prozess: „Unsere Enttäuschung ist riesig“
Zusammengepfercht unter dem Schatten zweier kleiner Bäume skandierten die Teilnehmer der Demo vor dem Landesgericht in Innsbruck „Gerechtigkeit für Schmotzer“.
© Liebl Daniel
Nach den vier Freisprüchen im Fall des getöteten Katers in Brixen im Thale kochen bei Tierschützer:innen die Emotionen über. In einem Sprechgesang taten sie ihren Unmut vor dem Landesgericht in Innsbruck kund. Und zeigen sich kämpferisch: „Jetzt erst recht“ laute die Richtung. Ein Stimmungsbild.