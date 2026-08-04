Empörung nach Freisprüchen im Tierquäler-Prozess: „Unsere Enttäuschung ist riesig“

Nach den vier Freisprüchen im Fall des getöteten Katers in Brixen im Thale kochen bei Tierschützer:innen die Emotionen über. In einem Sprechgesang taten sie ihren Unmut vor dem Landesgericht in Innsbruck kund. Und zeigen sich kämpferisch: „Jetzt erst recht“ laute die Richtung. Ein Stimmungsbild.