Kein Training für ÖSV-Team am Gletscher: Zermatt stellte Sommerbetrieb ein

Zermatt – Zermatt hat den Sommerskibetrieb auf dem Theodulgletscher wegen der Hitze eingestellt. Swiss-Ski kann dank Sonderlösungen und dem Transport mit Schneemobilen weitertrainieren. Für ausländische Verbände wie den ÖSV wird die Suche nach Alternativen schwieriger, es geht für die erste Abordnung aus Österreich aber eh bereits in Kürze nach Südamerika. In Chile und Argentinien herrscht tiefster Winter mit reichlich Schnee.

Verantwortlich für die Zermatt-Schließung waren nicht primär die Pistenverhältnisse, sondern die Transportanlagen. Die anhaltende Hitze, fehlende nächtliche Abkühlung und die starke Gletscherschmelze beeinträchtigen deren Stabilität. „Das Problem sind vor allem die Liftmasten. Aufgrund der starken Gletscherschmelze sind sie zurzeit nicht stabil“, sagte Walter Reusser, Co-Geschäftsführer von Swiss-Ski, im Interview mit dem Walliser Boten.

Die Situation erinnere an den Sommer 2022, als Zermatt den Betrieb bereits einmal wegen ähnlicher Probleme unterbrechen musste. Auch damals waren die aus dem Eis schmelzenden Masten der entscheidende Faktor.