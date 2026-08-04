40,8 Grad in Wien: Neuer Allzeit-Hitzerekord in Österreich

Wien – Österreich hat einen neuen Hitze-Rekord: In Wien-Stammersdorf wurden am Dienstagnachmittag 40,8 Grad gemessen, wie aus Daten der Geosphere Austria hervorgeht. Damit wurde der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 übertroffen. Damals waren im niederösterreichischen Deutsch-Altenburg 40,5 Grad gemessen worden. Die aktuelle Hitzewelle steuert am Dienstag und Mittwoch auf ihren Höhepunkt zu. Auch für Mittwoch erwarten Meteorologinnen und Meteorologen Höchstwerte.

Höchste Temperaturen am Dienstag Wien-Stammerdorf: 40,8 Grad Langenlebarn: 40,6 Grad Bad Deutsch-Altenburg: 40,2 Grad Stockerau: 39,7 Grad St. Pölten: 39,6 Grad Bad Vöslau: 39,6 Grad Quelle: GeoSphere Austria, Stand 14.55 Uhr

Die Geosphere hatte bereits für die beiden Tage in Wien, dem Nordburgenland und im Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben. In Wien war erst am Montag ein neuer Hitzerekord von 40,1 Grad aufgestellt worden, dieser wurde bereits Dienstagmittag übertroffen.

Klimawandel und Hitze Zwar ist eine einzelne Hitzewelle ein natürliches Wetterphänomen, das es auch schon früher gegeben hat. Alle WissenschafterInnen sind sich aber einig: Durch die globale, menschengemachte Erderwärmung werden solche Extreme in ihrer Häufigkeit, Dauer und Intensität massiv verstärkt. Selbiges gilt für Unwetterereignisse.

Auch in Niederösterreich über 40 Grad

Im Tagesverlauf sind die Temperaturen am Dienstag stark angestiegen. Um 13.30 Uhr meldete mit Stammersdorf die erste Station eine Maximaltemperatur jenseits der 40-Grad-Grenze. Bad Deutsch-Altenburg und Langenlebarn folgten eine halbe Stunde später. Damit nähern sich die drei Messstellen dem bisherigen österreichischen Höchstwert von 40,5 Grad. Dieser Rekord wurde 2013 in Bad Deutsch Altenburg gemessen.