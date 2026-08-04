40,8 Grad in Wien: Neuer Allzeit-Hitzerekord in Österreich
Wien – Österreich hat einen neuen Hitze-Rekord: In Wien-Stammersdorf wurden am Dienstagnachmittag 40,8 Grad gemessen, wie aus Daten der Geosphere Austria hervorgeht. Damit wurde der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 übertroffen. Damals waren im niederösterreichischen Deutsch-Altenburg 40,5 Grad gemessen worden. Die aktuelle Hitzewelle steuert am Dienstag und Mittwoch auf ihren Höhepunkt zu. Auch für Mittwoch erwarten Meteorologinnen und Meteorologen Höchstwerte.
Höchste Temperaturen am Dienstag
- Wien-Stammerdorf: 40,8 Grad
- Langenlebarn: 40,6 Grad
- Bad Deutsch-Altenburg: 40,2 Grad
- Stockerau: 39,7 Grad
- St. Pölten: 39,6 Grad
- Bad Vöslau: 39,6 Grad
Quelle: GeoSphere Austria, Stand 14.55 Uhr
Die Geosphere hatte bereits für die beiden Tage in Wien, dem Nordburgenland und im Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben. In Wien war erst am Montag ein neuer Hitzerekord von 40,1 Grad aufgestellt worden, dieser wurde bereits Dienstagmittag übertroffen.
Klimawandel und Hitze
Zwar ist eine einzelne Hitzewelle ein natürliches Wetterphänomen, das es auch schon früher gegeben hat. Alle WissenschafterInnen sind sich aber einig: Durch die globale, menschengemachte Erderwärmung werden solche Extreme in ihrer Häufigkeit, Dauer und Intensität massiv verstärkt. Selbiges gilt für Unwetterereignisse.
Auch in Niederösterreich über 40 Grad
Im Tagesverlauf sind die Temperaturen am Dienstag stark angestiegen. Um 13.30 Uhr meldete mit Stammersdorf die erste Station eine Maximaltemperatur jenseits der 40-Grad-Grenze. Bad Deutsch-Altenburg und Langenlebarn folgten eine halbe Stunde später. Damit nähern sich die drei Messstellen dem bisherigen österreichischen Höchstwert von 40,5 Grad. Dieser Rekord wurde 2013 in Bad Deutsch Altenburg gemessen.
Schwerpunkt der Hitzewelle war am Dienstag zwar der Osten Österreichs. Allerdings war es auch im restlichen Österreich durchwegs heiß, zumindest im Flachland und in den tieferen Lagen: Von den rund 250 von der APA beobachteten Wetterstationen der Geosphere Austria (unter 1.500 Meter Seehöhe) meldeten um 14.00 Uhr nur noch 22 Höchsttemperaturen unter 30 Grad. (APA)
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