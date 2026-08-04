41 Grad in Wien: Neuer Allzeit-Hitzerekord in Österreich

Wien – Österreich hat einen neuen Hitze-Rekord: In Wien-Stammersdorf wurden am Dienstagnachmittag 41 Grad gemessen, wie aus Daten der GeoSphere Austria hervorgeht. Damit ist der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 übertroffen. Damals waren im niederösterreichischen Deutsch-Altenburg 40,5 Grad gemessen worden. Auch in Niederösterreich ist der Bundesländer-Rekord geknackt: In Langenlebarn stieg die Temperatur am Nachmittag auf 40,6 Grad.

Höchste Temperaturen am Dienstag Wien-Stammerdorf: 41,0 Grad Langenlebarn: 40,7 Grad Bad Deutsch-Altenburg: 40,3 Grad St. Pölten: 40,2 Grad Krems: 39,9 Grad Langenlois: 39,9 Grad Stockerau: 39,8 Grad Quelle: GeoSphere Austria, Stand 15.45 Uhr

Die aktuelle Hitzewelle steuert am Dienstag und Mittwoch auf ihren Höhepunkt zu. Auch für Mittwoch erwarten Meteorologinnen und Meteorologen erneut Höchstwerte. Die Geosphere hatte bereits für die beiden Tage in Wien, dem Nordburgenland und im Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben. In Wien war erst am Montag ein neuer Hitzerekord von 40,1 Grad aufgestellt worden, dieser wurde bereits Dienstagmittag übertroffen.

Klimawandel und Hitze Zwar ist eine einzelne Hitzewelle ein natürliches Wetterphänomen, das es auch schon früher gegeben hat. Alle WissenschafterInnen sind sich aber einig: Durch die globale, menschengemachte Erderwärmung werden solche Extreme in ihrer Häufigkeit, Dauer und Intensität massiv verstärkt. Selbiges gilt für Unwetterereignisse.

Auch in Niederösterreich Temperaturrekord geknackt

Im Tagesverlauf sind die Temperaturen am Dienstag stark angestiegen. Um 13.30 Uhr meldete mit Stammersdorf die erste Station eine Maximaltemperatur jenseits der 40-Grad-Grenze. Bad Deutsch-Altenburg und Langenlebarn folgten eine halbe Stunde später. Gegen 15.00 Uhr wurden in Langenlebarn dann 40,6 Grad verzeichnet – der bisher höchste Messwert in Niederösterreich.

Schwerpunkt der Hitzewelle war am Dienstag zwar der Osten Österreichs. Allerdings war es auch im restlichen Österreich durchwegs heiß, zumindest im Flachland und in den tieferen Lagen: Von den rund 250 von der APA beobachteten Wetterstationen der GeoSphere Austria (unter 1.500 Meter Seehöhe) meldeten um 14.00 Uhr nur noch 22 Höchsttemperaturen unter 30 Grad.

Trockenheit als Ursache