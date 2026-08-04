22-Jährige verletzt: Polizei bittet nach Unfall in Schwaz um Hinweise

Schwaz – Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Schwaz ist die Polizei auf der Suche nach möglichen Zeug:innen sowie dem Lenker bzw. der Lenkerin eines grünen Fahrzeugs.

Zu dem Unfall kam es gegen 15.10 Uhr auf der B171. Ein vermutlich grünes Elektroauto (Honda oder Hyundai) bog laut Polizei nach rechts auf einen Parkplatz ab. Ein nachfahrender Motorradlenker (54) wich dem Wagen nach links aus und touchierte dabei die Front des Pkw einer 24-Jährigen, die gerade vom Parkplatz nach links auf die B171 fuhr. Der Motorradfahrer stürzte zwar nicht, seine am Sozius mitfahrende Begleiterin (22) wurde jedoch leicht verletzt.