Oldtimer-Glanz im Ötztal: Die 28. Ötztal-Classic startet am Donnerstag

Vom 6. bis 8. August 2026 wird das Ötztal wieder zum Hotspot für Liebhaber klassischer Automobile: Die 28. Ötztal-Classic lädt zu einer dreitägigen Oldtimer-Rallye ein. Start- und Zielpunkt des Automobil-Spektakels ist der Aqua Dome in Längenfeld.

Längenfeld – Die Ötztal-Classic zählt zu den Höhepunkten im Kalender der Oldtimer-Szene. Teilnehmer erwartet eine anspruchsvolle Strecke, die durch malerische Orte und über atemberaubende Alpenpässe führt. Das Event beginnt am Donnerstag, den 6. August, mit der Abholung der Startpakete und der technischen Abnahme der Fahrzeuge im Aqua Dome Längenfeld. Eine verbindliche Fahrerbesprechung stimmt auf die kommenden Tage ein, bevor am Nachmittag die erste Etappe von Längenfeld nach Oetz startet. Dort erwartet die Fahrer nach einer kurzen Pause ein Orts-Grand-Prix, bevor es zur eigenständigen Rückfahrt nach Längenfeld geht.

Der zweite Tag, Freitag der 7. August, ist der längste der Rallye. Er führt die historischen Fahrzeuge auf einer Schleife durch weitere landschaftliche Höhepunkte. Die zweite Etappe beginnt wiederum in Längenfeld und führt nach Nauders. Nach einer kurzen Rast geht es weiter über die dritte Etappe zur Brauerei Forst, wo ein Mittagessen geplant ist. Am Nachmittag stehen die Etappen nach Dorf Tirol und zum Gasthof Hochfirst auf dem Programm. Nach einem gemeinsamen Abendessen führt die sechste und letzte Etappe des Tages die Teilnehmer zurück zum Aqua Dome nach Längenfeld.