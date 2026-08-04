Nach Krebsdiagnose: Frau von Bruce Springsteen auf Weg der Besserung

Die Ehefrau der US-Rocklegende, die Sängerin Patti Scialfa (73), ist an Blutkrebs erkrankt. Gemeinsam geben sie die Hoffnung nicht auf, nun gibt es gute Nachrichten.

Die an Blutkrebs erkrankte Musikerin und Ehefrau von US-Rocklegende Bruce Springsteen, Patti Scialfa (73), befindet sich nach Angaben des Sängers auf dem Weg der Besserung. „Zum Glück befindet sie sich in Remission“, sagte Springsteen (76) am Freitag in einer Videobotschaft für die Eröffnung einer Benefizveranstaltung für Krebsforschung im US-Bundesstaat Massachusetts. Unter Remission versteht man einen Rückgang von Krankheitserscheinungen.

In Doku über Krebs gesprochen

Wie Millionen andere Familien, die mit Krebs konfrontiert seien, hätten seine Frau und er gelernt, dass Hoffnung ein Gesicht habe. „Es ist unser Arzt, der nicht aufhört zu suchen und sich um uns zu kümmern. Es ist unsere Krankenschwester, die neben uns sitzt, wenn wir Angst haben“, sagte Springsteen weiter.