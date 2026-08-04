Bradley und Gigi: Ringe heizen Hochzeitsgerüchte um Traumpaar an

Haben Hollywoodstar Bradley Cooper und Model Gigi Hadid etwa heimlich geheiratet? Diese Frage beschäftigt derzeit US-Medien. Grund dafür sind neue Ringe, die von den beiden an ihren linken Ringfingern getragen werden.

Die beiden bekannten Magazine People und Page Six sollen mit der Veröffentlichung von Fotos, die in Paris entstanden sein könnten, die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht haben. Genauer gesagt mit zwei offensichtlich „verdächtigen“ neuen Ringen, die darauf zu sehen sind. Bradley Cooper und Gigi tragen sie jeweils an ihren linken Ringfingern. Dass dort häufig der Ehering getragen wird, macht die Sache für viele eindeutig.

Gerüchte sind nicht neu

Stellungnahmen der beiden oder auch andere Hinweise gibt es für dieses Gerücht freilich keine. Es gibt auch keine offizielle Bestätigung. Die Gerüchte oder zumindest die Spekulationen sind aber nicht neu: Schon kurz vor Weihnachten 2025 wollte etwa die britische Daily Mail von anonymen Quellen in Erfahrung gebracht haben, dass der Schauspieler bei Hadids Mutter Yolanda, 62, um die Hand ihrer Tochter angehalten habe. Das berichtet jedenfalls das deutsche Lifestyle-Magazin Gala.