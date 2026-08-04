Herausforderndes Jahr
Schürzenjäger: Gemeinsam eine emotional schwierige Zeit gemeistert
Die Schürzenjäger: Dennis Tschoeke, Christof von Haniel, Alf Eberharter, Dominik Ofner und Andreas Marberger (v. l.).
© Michael Schwettmann
Am 22. August steigt wieder das große Open Air der Schürzenjäger in Finkenberg. Hinter Alf Eberharter liegt nach dem Tod der Mutter ein emotional intensives Jahr. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten: Nach 30 Jahren stehen Alfred Eberharter sen. und Freddy Pfister erstmals wieder gemeinsam auf der Bühne.
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