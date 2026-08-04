ORF-Direktorium: Lieb, Krön, Simma-Wallinger und Kräuter nominiert

Die bisherige Vorstandschefin der Moser Holding soll Finanzdirektorin werden. Die Stiftungsräte des ORF sollen am kommenden Dienstag das gesamte Direktorium dann bestellen.

Der neu gewählte ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat sein geplantes Führungsteam den Stiftungsräten für die Wahl am 11. Oktober vorgeschlagen. Direktor für Programm und Brands soll demnach ORF-Chef-Producer und ESC-Executive-Producer Michael Krön werden, Direktorin für Audience und Plattformen Angelika Simma-Wallinger, ORF-Chefredakteurin in Vorarlberg. Aus dem Auswahlprozess ging Moser-Holding-CEO Silvia Lieb als potenzielle Direktorin für Finanzen und Verwaltung hervor. Für eine neue Führung bei der Moser Holding seien, so Lieb, bereits Vorbereitungen getroffen worden, die am kommenden Mittwoch der Belegschaft präsentiert werden. Sie kündigte an, die Aufgaben in den kommenden Wochen „in kompetente“ Hände übergeben zu können.

Harald Kräuter, Direktor für Technologie und Innovation, soll in seiner Funktion (vormals Direktor für Technik und Digitalisierung) bestätigt werden. Unter den Direktorinnen und Direktoren für die Landesstudios finden sich viele bekannte Gesichter. Lediglich vier neue Personen stehen auf der Liste: Auf die Kärntner Landesdirektorin Karin Bernhard, die in Pension geht, soll Martin Weberhofer folgen, in Salzburg wird Gerd Schneider (aktuell Chefredakteur des Landesstudios) vorgeschlagen, Waltraud Langer hatte sich nicht mehr beworben, wie sie bereits im Vorfeld mitgeteilt hat.

Als dritter neuer Name findet sich Julia Ortner auf der Liste: Sie soll in Vorarlberg auf Markus Klement folgen. Ortner ist seit 2024 Redaktionsleiterin von ORF.at. In der Steiermark soll Sigrid Hroch auf Gerhard Koch folgen, der sich nicht mehr beworben hatte. Weiterhin auf ihren Posten bleiben sollen Werner Herics (Burgenland), Alexander Hofer (Niederösterreich), Klaus Obereder (Oberösterreich), Esther Mitterstieler (Tirol) und Edgar Weinzettl (Wien).

Stiftungsräte mit Verfahren bisher „hochzufrieden“

Für den Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer und seinen Stellvertreter Gregor Schütze habe es sich um ein „professionelles Recruiting-Verfahren“ gehandelt, mit dem man „hochzufrieden“ sei, wie es auf Anfrage der APA seitens der Vorsitzenden des Gremiums heißt. Positiv hervorzuheben sei der „historisch höchste Frauenanteil im Kreis der vorgeschlagenen Direktor:innen und Landesdirektor:innen“.

Der Wahlvorschlag, über den am nächsten Dienstag (11. August) im Stiftungsrat abgestimmt wird, beinhalte „durchgehend erfahrene, kompetente Frauen und Männer“. Damit sieht man auch „alle Unkenrufer, die seit Monaten von einem 'politisch ausgepackelten Regierungspaket‘ sprechen“ widerlegt.

Der Stiftungsrat werde nun die Unterlagen prüfen und auf Basis der anstehenden Hearings seine Entscheidungen treffen.

Pig will mit Team in „gemeinsame starke ORF-Zukunft gehen“