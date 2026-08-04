Das ganze Land schwitzt
Hitze-Höchstwerte purzeln: August-Rekord in Innsbruck eingestellt
Wer konnte, flüchtete am Dienstag ans Wasser oder in die Berge. So wie TT-Leserin Irma von Hattem, die beim Pitztaler Gletscher unterwegs war. Auch der Gletscher leidet unter den überdurchschnittlich hohen Temperaturen.
© TT-Leserfoto/Irma van Hattem
Die Hitzewelle hat im Osten Österreichs ihren Höhepunkt erreicht. Doch auch in Tirol wurden am Dienstag – wieder einmal – rekordverdächtige Temperaturen gemessen. Die gute Nachricht: Ein vorläufiges Ende ist in Sicht.
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