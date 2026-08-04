Nach Rissen im Kaunertal: Wolf im Bezirk Landeck zum Abschuss freigegeben

Nach Schafsrissen im Kaunertal hat das Land Tirol am Dienstag eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen. In Pfunds sorgt indes ein Bär für Aufregung.

Landeck – Die Tiroler Landesregierung hat nach einem Rissereignis im Bezirk Landeck eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen. Die Verordnung trat bereits in Kraft und ist bis inklusive 27. September gültig. Wie das Land Tirol mitteilte, wurde die betroffene Jägerschaft bereits über die Freigabe des „Schadwolfs“ informiert.

Auslöser für die behördliche Maßnahme war ein Rissereignis Ende letzter Woche in einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Kaunertal. Ein Amtstierarzt begutachtete vor Ort zwei tote Schafe. Zudem gelten vier weitere Tiere als abgängig. Aufgrund des spezifischen Rissbildes besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.

Totes Pony in Pfunds: Spur führt zu Bären

Unterdessen sorgt ein weiterer Vorfall in Pfunds für Aufsehen: Auf einer Alm wurde am Montag ein totes Pony aufgefunden und amtstierärztlich untersucht. Hier liegt der Verdacht nahe, dass ein Bär am Werk war – die TT berichtete. Zur endgültigen Abklärung wurden Tupferproben entnommen und zur DNA-Analyse an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien geschickt.

Mehr dazu:

Erst am Montag sowie Ende Juli war im Gemeindegebiet von Pfunds ein Bär mittels einer Wildkamera nachgewiesen worden.

Keine Gefahr für den Siedlungsraum

Das Land Tirol betont in diesem Zusammenhang, dass es weiterhin keine Hinweise auf eine gezielte Annäherung eines Bären an Menschen oder den Siedlungsraum gibt. (TT.com)

Appell des Landes: Sichtungen melden Das Land Tirol appelliert an die Bevölkerung Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung sei Bildmaterial.