Salsa am Plansee: Tanzbegeisterte spendeten 1000 Euro für krebskranke Kinder

Die Benefizveranstaltung der Hobbytanzgruppe „Salsa Reutte“ begeisterte zahlreiche Besucher am Plansee und brachte 1000 Euro ein, die direkt zwei krebskranken Kindern im Bezirk Reutte zugutekommen.

Die Terrasse des Kiosks „Seeblick“ am Plansee verwandelte sich in eine große Tanzfläche. Bei strahlendem Sommerwetter lud die Hobbytanzgruppe „Salsa Reutte“ unter der Leitung von Manuela Schöffmann und Klaus Margreiter zur Benefizveranstaltung „Salsa am Plansee“ – und zahlreiche tanzbegeisterte Besucher folgten der Einladung.

Auch Anfänger konnten problemlos mitmachen: Conny und Willi von der Tanzschule Krassnitzer präsentierten einen Salsa-Teaser, der erste Schritte und Bewegungen leicht verständlich vermittelte. Für die musikalische Stimmung sorgte DJ Carlos Cigarro, dessen Rhythmen die Gäste bis in die Abendstunden zum Tanzen animierten.

Der Abend war nicht nur ein tänzerisches Highlight, sondern auch ein voller Erfolg für den guten Zweck. Insgesamt wurden 1000 Euro an Spenden gesammelt, die dem Verein „Die Barrierefreien“ übergeben wurden. Der Erlös kommt direkt zwei krebskranken Kindern im Bezirk Reutte zugute.

Die Veranstalter bedanken sich herzlich bei allen Teilnehmern, Spendern und dem Kiosk Seeblick für die Unterstützung. Aufgrund der positiven Resonanz wird „Salsa am Plansee“ wiederholt: Am Freitag, den 4. September, findet die nächste Veranstaltung am Kiosk Seeblick statt.

Rhythmus und Leidenschaft: Bis in die späten Abendstunden hinein wurde getanzt. © „Salsa Reutte“