Brand in Südtirol sorgte für Unterbrechung auf Brenner-Bahnstrecke

Gossensaß – Ein Böschungsbrand nahe der Brennerbahnstrecke in Gossensaß hat am frühen Dienstagnachmittag zu einer Unterbrechung des Bahnverkehrs sowie Zugverspätungen und Ausfällen geführt. Betroffen waren vorerst mehrere Regional- und Regionalexpress-Züge zwischen Brenner und Sterzing sowie weiter Richtung Süden. Auch zwei ÖBB-Fernverkehrszüge (jeweils ein Zug in Richtung Italien und Richtung Innsbruck) mussten die Dauer der Sperre abwarten.

Am späten Nachmittag hieß es dann auf dem Südtiroler Verkehrsinformationsportal, dass die Bahnstrecke zwischen dem Brenner und Sterzing wieder vollständig geöffnet werden konnte. Zuvor war die Bahnlinie im angegebenen Abschnitt bereits wieder eingleisig befahrbar gewesen. Denn auf der Strecke stand auch noch ein defekter Güterzug, der letztlich geborgen wurde. Zu dem Brand war es gegen 12.45 Uhr gekommen. (APA)