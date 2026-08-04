Ausflugsziele betroffen: Wege in Telfs nach Unwetter gesperrt

Telfs – Nach dem Unwetter vom vergangenen Sonntag hat die Marktgemeinde Telfs am Dienstag zwei Wegsperren veranlasst: Das Gewitter verursachte Schäden im Bereich des Klammsteigs sowie des Forstweges zum Strassberghaus und zur Neuen Alplhütte. Aus Sicherheitsgründen mussten beide Wege ab dem Ortsteil Lehen gesperrt werden.

Die Instandsetzungsarbeiten seien umgehend aufgenommen worden, hieß es auf der Website der Marktgemeinde. Die gröbsten Schäden am Forstweg werden demnach voraussichtlich bis Donnerstagabend behoben sein. Danach soll der Forstweg wieder freigegeben werden. Beim Klammsteig dauern die Sicherungs- und Begutachtungsarbeiten noch an. Die voraussichtliche Dauer der Sperre soll im Laufe der Woche bekannt gegeben werden.