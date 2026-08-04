Start wohl Ende Oktober
Probebetrieb für Dosierampeln in Hall rückt näher – aber vorher wird gezählt
Lange Autokolonnen, so wie hier am Stadtgraben, sind in Hall zu Stoßzeiten ein alltägliches Bild.
© Axel Springer
Ende Oktober könnte der Testlauf für zwei Dosierampeln starten, die Staus bereits außerhalb des Haller Stadtzentrums „abfangen“ sollen. Ob dies gelingt, ist aus Sicht des Haller Bürgermeisters „eine Fahrt in den Nebel“. Die Nachbargemeinden pochen auf Verkehrszählungen bereits im Vorfeld.
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