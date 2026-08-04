Ganzjährig gültig
Freizeit neu gedacht: Zugspitz Arena führt Vorteilskarten für Gäste und Einheimische ein
Präsentieren den AktivPass für Gäste und die neu geschaffene ARENA365 Member Card Premium: Theo Zoller (l., Obmann Tourismusverband Tiroler Zugspitz Arena) und TVB-Geschäftsführer Björn Scherer.
© Tiroler Zugspitz Arena/Nikola Radovic
Der Tourismusverband Tiroler Zugspitz Arena bündelt ab Oktober 2026 sechs regionale Freizeiteinrichtungen. Für Urlauber wird das neue Angebot über die Gästekarte und den AktivPass abgewickelt. Einheimische können es über die ARENA365 Member Card Premium nutzen.
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