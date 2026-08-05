Kommentar

Härtere Strafen verhindern Tierleid nicht

Benedikt Mair

Kommentarvon Benedikt Mair

Wer Hunde schlägt, Katzen misshandelt, Kühe verhungern lässt, soll ins Gefängnis? Ein Vorgehen, dem viele etwas abgewinnen könnten. Und das dennoch keine Lösung wäre.

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