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Kommentar
Härtere Strafen verhindern Tierleid nicht
Kommentarvon Benedikt Mair
Wer Hunde schlägt, Katzen misshandelt, Kühe verhungern lässt, soll ins Gefängnis? Ein Vorgehen, dem viele etwas abgewinnen könnten. Und das dennoch keine Lösung wäre.
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