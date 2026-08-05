Ewiges Leben auf Insta und Co.
Das letzte Passwort: Warum jeder seinen digitalen Nachlass regeln sollte
Nur wenige Menschen kümmern sich um ihr digitales Erbe. Laut einer Untersuchung sind es nur etwa 30 Prozent, die es geordnet übergeben.
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Fotos in der Cloud, Streaming-Abos, Social-Media-Profile: Ein immer größerer Teil unseres Lebens existiert nur noch digital. Doch was nach dem Tod damit geschieht, ist vielen Menschen nicht bewusst. Experten warnen: Wer seinen digitalen Nachlass nicht regelt, kann Angehörigen viel Arbeit, Kosten und schmerzliche Verluste hinterlassen.
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