Türkiser Parteimanager
Unmöglich? Wie der neue Generalsekretär die ÖVP wieder nach vorne führen will
Markus Gstöttner (39) kündigt als neuer ÖVP-Generalsekretär an, viel in den Bundesländern unterwegs zu sein.
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Markus Gstöttner (39) trat am 1. August seinen neuen Job in der ÖVP-Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse an. Er kündigt einen „Inhaltsprozess“ an, um Antworten auf aktuelle Fragen zu finden. Von der FPÖ grenzt er sich ab, schließt diese als künftigen Partner aber nicht aus.
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