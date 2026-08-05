Unmöglich? Wie der neue Generalsekretär die ÖVP wieder nach vorne führen will

Markus Gstöttner (39) trat am 1. August seinen neuen Job in der ÖVP-Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse an. Er kündigt einen „Inhaltsprozess“ an, um Antworten auf aktuelle Fragen zu finden. Von der FPÖ grenzt er sich ab, schließt diese als künftigen Partner aber nicht aus.