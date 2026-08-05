USA und Iran laut Bericht vor Übergangsdeal in der Straße von Hormuz

US-Präsident Donald Trump sagte vor Reportern auf den Medienbericht hin angesprochen, es könnte passieren, dass die Meerenge am Mittwoch geöffnet wird – oder am Donnerstag.

Im Iran-Krieg stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal Axios zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormuz. Demnach streben die USA bereits für heute eine Einigung an, berichtet Axios unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten sowie zwei Quellen aus der Golfregion.

Die Übergangslösung erfülle einige der Forderungen des Iran und gebe ihm mehr Kontrolle über diese strategisch wichtige Meerenge, als er vor dem Krieg hatte, schreibt Axios weiter. Vom Weißen Haus oder anderen US-Behörden gab es zunächst keine Stellungnahme.

Bereits am gestrigen Dienstag hatten alle Zeichen darauf hingedeutet, dass in Kürze eine Einigung verkündet werden könnte. Entsprechend äußerten sich etwa US-Finanzminister Scott Bessent und ein Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majid al-Ansari. Angesprochen auf eine mögliche Gebührenerhebung sagte Bessent, er gehe von einer freien Durchfahrt aus.

Trump mit neuerlicher Drohung gegen den Iran

US-Präsident Donald Trump stellte der Führung in Teheran unterdessen neuerlich ein Ultimatum: Entweder der Iran öffne die Straße von Hormuz „sehr bald“ oder werde „sehr hart getroffen“, sagte Trump am Dienstag dem Fernsehsender Fox News. Zugleich betonte er, dass es derzeit "gute Gespräche" mit Teheran gebe. Der Iran sei sehr interessiert an einem Abkommen, um den monatelangen Krieg zu beenden, fügte Trump hinzu.

Schiffsverkehr weiter stark beeinträchtigt

Die anhaltenden Spannungen in der Region setzen den Schiffsverkehr im Nahen Osten weiterhin unter Druck: In der vergangenen Woche durchfuhren demnach täglich im Schnitt etwa 16 Schiffe die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Vor den von Israel und den USA gestarteten Luftangriffen auf den Iran Ende Februar waren es Branchendiensten zufolge täglich zwischen 60 und 140.