Verhängnisvoller Sturz im Training für Ski-Ass: „Nicht die Neuigkeiten, die ich teilen wollte“

Keine guten Nachrichten kommen von Elvedina Muzaferija. Die bosnische Skifahrerin verletzte sich beim Riesentorlauf-Training in Saas-Fee schwer. Bei einem verhängnisvollen Sturz brach sich die 26-Jährige das linke Bein. „Leider sind das nicht die Neuigkeiten, die ich mit euch teilen wollte“, schrieb Muzaferija auf Instagram. Zumindest sei keine Operation nötig.

Die Speed-Spezialistin, die in ihrer Karriere als bestes Ergebnis einen vierten Platz beim Super-G in Crans Montana 2024 zu Buche stehen hat, gibt sich zuversichtlich: „Ich übe bereits wieder das Laufen und werde schon bald wieder auf Skiern stehen. Da die Rennsaison noch einige Monate entfernt ist, konzentriere ich mich auf die kleinen Fortschritte.“