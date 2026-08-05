Linkes Bein im dicken Gips

Verhängnisvoller Sturz im Training für Ski-Ass: „Nicht die Neuigkeiten, die ich teilen wollte“

Elvedina Muzaferija fuhr bei Olympia in Cortina mit den Rängen 16 und 20 die besten Platzierungen der bosnischen Ski-Geschichte ein.
© APA/AFP/STEFANO RELLANDINI

Keine guten Nachrichten kommen von Elvedina Muzaferija. Die bosnische Skifahrerin verletzte sich beim Riesentorlauf-Training in Saas-Fee schwer. Bei einem verhängnisvollen Sturz brach sich die 26-Jährige das linke Bein. „Leider sind das nicht die Neuigkeiten, die ich mit euch teilen wollte“, schrieb Muzaferija auf Instagram. Zumindest sei keine Operation nötig.

Die Speed-Spezialistin, die in ihrer Karriere als bestes Ergebnis einen vierten Platz beim Super-G in Crans Montana 2024 zu Buche stehen hat, gibt sich zuversichtlich: „Ich übe bereits wieder das Laufen und werde schon bald wieder auf Skiern stehen. Da die Rennsaison noch einige Monate entfernt ist, konzentriere ich mich auf die kleinen Fortschritte.“

Genesungswünsche kamen unter anderem von ÖSV-Läuferin Nina Ortlieb, der Norwegerin Marte Monsen oder DSV-Hoffnung Fabiana Dorigo. (TT.com)

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