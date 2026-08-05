Waldbrand über Reith bei Seefeld: Feuerwehr im Löscheinsatz am Ursprungsattel

Seefeld – Gegen 7.30 Uhr ging bei der Leitstelle Tirol der Alarm ein: In Reith bei Seefeld stieg eine Rauchsäule aus dem Waldgebiet östlich der Nördlinger Hütte im Bereich Ursprungsattel auf. Die Freiwillige Feuerwehr Reith rückte sofort aus.

Unterstützt wird sie laut ersten Informationen von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Seefeld und dem Feuerwehrflugdienst der Freiwilligen Feuerwehr Zirl. Auch der Polizeihubschrauber Libelle wurde alarmiert. Er bringt die Einsatzkräfte sowie Wasserbehälter zur Einsatzstelle, die auf über 2000 Metern liegt.