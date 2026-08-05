Schwierige Schwammerl-Suche
Kaum Eierschwammerl, wenige Steinpilze: Warum Tirols Wälder heuer so wenig Pilze hergeben
Sogar der eingefleischte Pilzsammler Martin Kirchmair muss richtig suchen, um derzeit Schwammerl in Tirol zu finden. Der Mikrobiologe mit dem Schwerpunkt Mykologie (Wissenschaft von Pilzen) erklärt, warum es so ist und heuer so bleiben wird.
© Patrick Steiner
Trockenheit im Frühjahr und zwei Hitzewellen setzen Tirols Pilzwelt zu – mit Folgen für die Schwammerlsaison. Pilzsammler kehren heuer öfter mit leerem Körberl heim, Experte Martin Kirchmair sieht darin auch ein Zeichen des Klimawandels.
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