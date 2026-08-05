Kulturbüro mit Intervention: Junge Kunst erobert Schaufenster in Imst

Das Kulturreferat der Stadt Imst hat ein neues Schaufenster für junge Kreative eröffnet. Das sogenannte „Junge Kulturfenster“ im SOMI-Schaufenster in der Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Straße 4 zeigt ab sofort wechselnde Ausstellungen.

Die Schülerinnen und Schüler der 1c-Klasse der IT-Mittelschule Imst Oberstadt machen den Anfang: Sie bespielen mit ihren Werken das neue, Junge Kulturfenster in der Imster Innenstadt. Zuvor besuchten sie das „Artelier“ in der Imster Pfarrgasse, das bereits in der Vergangenheit regelmäßig für interaktive Formate zur Verfügung stand. Dort erhielten die Kinder Einblicke in die Welt der Kunst und Kreativität.

Kunst öffentlich zeigen

Mit Fantasie gestalteten die jungen Talente anschließend eigene Kunstwerke. Diese entstanden im Artelier. Die vollendeten Arbeiten spiegeln nun das Talent der Schüler wider. Das Junge Kulturfenster soll zukünftig wechselnde, künstlerische Arbeiten von Kindern und Jugendlichen präsentieren.

künstlerische Begleitung

Interessierte junge KünstlerInnen können sich beim Kulturbüro der Stadt Imst melden. Ansprechpartnerin dort ist Kathrin Deisenberger. Die Obfrau des Kulturreferats, Barbara Hauser, begleitet das Projekt.