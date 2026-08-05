Golf-Profi Steinlechner: „Auch für mich bleibt dieser Sport ein Mysterium“

Tirols Golf-Aushängeschild Maximilian Steinlechner schlägt sich blendend in seinem ersten Jahr auf der DP World Tour. Dennoch will der 26-jährige Igler mehr.

Das Leben eines Golf-Profis ist eines aus dem Koffer. Heute da, morgen dort und übermorgen schon wieder woanders. Nach seinem bislang größten Erfolg Anfang Juni mit Rang drei bei den KLM Open in Amsterdam ging es für Maximilian Steinlechner buchstäblich Schlag auf Schlag. Im Wochenrhythmus. Nach den Rängen 25 in Turin und 30 in München, was dem Tiroler zusätzlich jeweils über 20.000 Brutto-Euro auf sein Preisgeldkonto spülte, ging der Igler anschließend in Louisville (USA/Platz 82) und Punta Cana (Dominikanische Republik/Platz 118) freilich leer aus. Frei nach dem Motto: Außer Spesen nichts gewesen.

„Das gehört dazu“, sagt der Weltenbummler, der gerade auf Heimatbesuch in Igls ist. Steinlechner ist keiner, der im Erfolgsfall Tendenzen zum Abheben hat bzw. bei einem Negativlauf die Nerven wegschmeißt. „Bringt ja nichts“, versichert er in aller Nüchternheit, stellt aber unmissverständlich klar, dass er mehr möchte. Weil er mehr draufhätte.

Ich weiß, was ich zu leisten imstande bin. Aber ich lasse mich deswegen nicht groß von Ergebnissen treiben. Maximilian Steinlechner, Tiroler Golf-Profi

Die erste Top-Ten-Platzierung bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel, gefolgt vom ersten Podestplatz in Amsterdam waren die unbestrittenen Höhepunkte für einen, dem es selbst in seinem Premierenjahr auf der DP World Tour nicht schnell genug gehen kann. Der 26-Jährige macht keinen Hehl aus seinem Traum, sich lieber früher als später mit der Chefpartie des globalen Golfsports zu messen: auf der PGA-Tour. Dort, wo sich die Superstars um Scottie Scheffler (USA), Rory McIlroy (IRL) oder auch Österreichs zweifachem Ryder-Cup-Champion Sepp Straka tummeln. „Ich weiß, was ich zu leisten imstande bin. Aber ich lasse mich deswegen nicht groß von Ergebnissen treiben.“

Bevor Steinlechner kommenden Montag zum nächsten Tour-Stopp nach Dänemark aufbricht, genießt er die Zeit daheim. Schwammerln suchen oder Schwarzbeeren brocken wären auf Nachfrage nicht seins, dafür versucht er sich dieser Tage mit Freunden erstmals beim Disc-Golf. Dabei geht es darum, ein Frisbee von einem festgelegten Abwurfpunkt (Tee) mit möglichst wenigen Versuchen in Körbe zu versenken. „Ja“, schmunzelt der Igler, „eine gewisse Ähnlichkeit mit Golf ist vorhanden.“

Ich habe einfach kein gutes Golf gespielt. Und wenn ich gewusst hätte, wo es hakt, hätte ich es besser gemacht. Maximilian Steinlechner, Tiroler Golf-Profi

Und selbstredend wird auch trainiert. Am Montag schlug er beim GC Kitzbühel-Westendorf ab, weitere Einheiten sind in Mieming und am Achensee geplant und selbstredend auch in seinem Heimverein GC Innsbruck-Igls. Die Fehleranalyse nach den zuletzt verpassten Cuts fiel übrigens recht kurz aus. „Ich habe einfach kein gutes Golf gespielt. Und wenn ich gewusst hätte, wo es hakt, hätte ich es besser gemacht.“ Steinlechner ist kein Freund von Detailanalysen: „Die können oft irreführend sein. Wenn du einmal ein paar Putts daneben schiebst, heißt das noch lange nicht, dass du ein Putting-Problem hast.“ Auf die Mutmaßung, dass der Golfsport auch für jemanden wie ihn ein Mysterium bleibe, antwortet er knapp wie vielsagend: „Ja.“