Auf Skihütte angetrunken

Tierquälerei durch Pärchen: Hündin bei Skigebiet-Parkplatz angeleint und vergessen

Ein Deutscher ertrank nach einem Beziehungsstreit seinen Ärger auf einer Skihütte und vergaß dabei auf den eigenen Hund. (Symbolbild)
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Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner