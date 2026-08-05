Mit Hubschrauber geborgen
Bergsteiger verletzte sich am Großen Bettelwurf und stürzte
Absam – Mit dem Notarzthubschrauber musste am Dienstag ein Wanderer vom Großen Bettelwurf im Karwendel geborgen werden. Der Mann hatte sich während seiner Bergtour am Oberschenkel verletzt. Der 50-Jährige stürzte zwischen dem Gipfel und der Bettelwurfhütte.
Der Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschrauber „Christophorus 1“ versorgt. Anschließend wurde er nach Hall geflogen und ins Krankenhaus eingeliefert. (TT.com)