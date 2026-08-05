Eine Revision als Publikumsmagnet: „Stummer Schrei“ jubelt über Rekordsommer

Das Kulturfestival „Stummer Schrei“ in Stumm ist am Samstag zu Ende gegangen. Mit insgesamt rund 5300 Gästen verzeichneten die Veranstalter heuer ein Publikumsplus im Vergleich zum Vorjahr.

Stumm – Mit der letzten Vorstellung der Theaterproduktion „Die Revision“ ist am Wochenende die diesjährige Saison des Zillertaler Theaterfestival „Stummer Schrei“ zu Ende gegangen.

Insgesamt besuchten nach Angaben der Festivalleitung rund 5300 Personen die verschiedenen Programmpunkte. Im Vorjahr wurden in Stumm rund 5000 Gäste gezählt.

„Die Revision“ im Dorfbäckstadl

Im Mittelpunkt der Spielzeit stand heuer die Eigenproduktion „Die Revision“, eine freie Bearbeitung von Nikolai Gogols Komödienklassiker „Der Revisor“.

Die ins Zillertal verlegte Fassung wurde 17-mal im Stummer Dorfbäckstadl gezeigt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden im Laufe des Festivals zwei Zusatzvorstellungen angesetzt.

Das Ensemble der Produktion arbeitete ehrenamtlich. Für Regie, Dialektfassung und Bühnenbild zeichnete der bekannte Tiroler Schauspieler Martin Leutgeb verantwortlich.

Konzerte und Kabarett

Neben den Theaterabenden standen beim „Stummen Schrei“ 2026 fünf Konzerte, zwei Kabarettveranstaltungen und das Kindermusiktheater „Fridolin & Florentina reisen nach Fürchtistan“ auf dem Programm.

Die Programmverantwortung des Festivals lag bei Edwin Hochmuth, als Festivalleiterin fungiert Gabi Schiestl. Die Vorbereitungen für die Ausgabe 2027 haben bereits begonnen. (TT)