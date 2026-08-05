Letztlich zweifache Verurteilung
Tiroler Schafbauer verurteilt: Im Internet Anleitung zur Vergiftung von Wölfen gegeben
Wegen der Risse von Herdentieren stehen Wölfe im Fokus vieler Landwirte.
© Julian Stratenschulte
Der Wolf hält Tirol auf Trab. Am Landesgericht wurde am Mittwoch eine Causa aus dem Jahr 2023 verhandelt. Ein einst mit Nationalrat Franz Hörl mitangeklagter Schafbauer hatte auf Facebook eine Anleitung zur Vergiftung von Wölfen gegeben. Das schon unter Auflagen eingestellte Verfahren lebte nun wieder auf.