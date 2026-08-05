Tiroler Schafbauer vor Gericht: Im Internet Anleitung zur Vergiftung von Wölfen gegeben

Der Wolf hält Tirol auf Trab. Am Landesgericht wird am Mittwoch eine Causa aus dem Jahr 2023 verhandelt. Ein einst mit Nationalrat Franz Hörl mitangeklagter Schafbauer hatte auf Facebook eine Anleitung zur Vergiftung von Wölfen gegeben. Das schon unter Auflagen eingestellte Verfahren lebt nun wieder auf.

Wegen einer Rede von Nationalrat Franz Hörl im August 2024 bei einer Veranstaltung des Bauernbundes war dieser zusammen mit einem Unterländer Schafbauern bereits am Landesgericht angeklagt und freigesprochen worden. In den Ausführungen hatte der Zillertaler Abgeordnete zur wachsenden Wolfspopulation in Tirol geäußert: „Und deswegen müssen wir, wenns so weitergeht – schießts was geht, eingraben was geht und schauen wir, dass wir die gesetzlichen Voraussetzungen zusammenbringen. Und wenn nicht, muss es ein Notwehrrecht geben für jeden Bauern.“

Mitgefilmte Ausschnitte von Hörls Rede hatte ein Schafbauer (69) auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Beide waren damals nach einer Anzeige der Organisation „Tierschutz Austria“ wegen der Vergehen der vorsätzlichen Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes sowie der Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen angeklagt.

Nun doch Strafprozess um Giftköder

Am Mittwoch muss der Landwirt nun jedoch nochmals wegen einer anderen Causa vor dem Strafrichter erscheinen, die eigentlich schon 2023 gerichtlich gegen Auflagen eingestellt worden war und damals für großes Aufsehen gesorgt hatte. So hatte der Landwirt über seine Facebook-Seite die Anleitung zur Vergiftung von Wölfen – und somit auch anderen Wildtieren – verbreitet.

Der Text auszugsweise: „Heilrezept mit Birkenzucker, 20 Kilogramm Muskelfleisch aus gerissenen Tieren zu Hackfleisch verarbeitet. Das ergibt 220 leckere Hackfleisch-Bällchen von 200 Gramm. Die reichen dicke aus, um 30 bis 40 Waldratten das Leben zu versüßen.“ Dem Posting war ein Bild beigefügt, auf dem das Mittel „Xylitol“ abgebildet war. Dessen Konsum führt für Tiere laut Landesgericht zu schweren Vergiftungen beziehungsweise zu einem qualvollen Tod.

Laut Staatsanwaltschaft zwei Delikte verwirklicht