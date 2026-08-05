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Großeinsatz in Schönberg
Auto von Brennerautobahn in Wald abgestürzt: Zwei Personen verletzt
Feuerwehr, Rettung und Bergrettung mussten zur Bergung der Verletzten ausrücken.
© Liebl Daniel
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