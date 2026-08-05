Nach nur einem Tag: Allzeit-Hitzerekord in Österreich erneut gebrochen
Am zweiten Tag in Folge ist in Österreich ein neuer Allzeit-Hitzerekord gemessen worden. Im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg stieg die Temperatur am Mittwochnachmittag um 15.40 Uhr auf 41,2 Grad, wie Daten der Geosphere Austria zeigten.
In Wien-Stammersdorf wurden – wie schon am Dienstag – 41 Grad verzeichnet. Die Wiener Station war damit laut dem Wetterdienst Tauernwetter die erste im Land, die an drei aufeinanderfolgenden 40 Grad registrierte.
Bad Deutsch-Altenburg hielt Rekord bereits seit 2013
In Bad Deutsch-Altenburg wurde bereits am frühen Nachmittag die 40-Grad-Marke geknackt. Der Ort übertraf im Laufe des Tages erst seinen eigenen Rekordwert aus 2013 – bis Dienstag waren die dort gemessenen 40,5 Grad der österreichische Hitze-Spitzenwert. Um 15.40 Uhr überholte der niederösterreichische Messpunkt dann auch den gestrigen Höchstwert aus Wien-Stammersdorf. (APA)
Klimawandel und Hitze
Zwar ist eine einzelne Hitzewelle ein natürliches Wetterphänomen, das es auch schon früher gegeben hat. Alle WissenschafterInnen sind sich aber einig: Durch die globale, menschengemachte Erderwärmung werden solche Extreme in ihrer Häufigkeit, Dauer und Intensität massiv verstärkt. Selbiges gilt für Unwetterereignisse. (TT.com)
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