Nach Prüfung von Vorwürfen: ORF-Manager Schöber abberufen und beurlaubt

Wien – ORF-III-Co-Geschäftsführer Peter Schöber ist wegen Compliance-Vorwürfen abberufen und beurlaubt worden. Der ORF bestätigte gegenüber der APA entsprechende Medienberichte. Die alleinige ORF-III-Geschäftsführung obliegt bis auf Weiteres Kathrin Zierhut-Kunz, die Programmverantwortung bei Lou Lorenz-Dittlbacher.

„Die Prüfung der gegen ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber erhobenen Vorwürfe durch die ORF-Compliance-Stelle sowie externe Expertinnen und Experten ist abgeschlossen“, heißt es in einem der APA übermittelten Statement. „Sie kommt zum Ergebnis, dass in vielfacher Hinsicht Verhaltensweisen gezeigt wurden, die mit der Funktion einer Führungskraft im ORF nicht vereinbar sind.“

Aus diesem Grund habe ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher Schöber mit sofortiger Wirkung abberufen und beurlaubt. Gespräche über sein Ausscheiden aus dem ORF wurden demnach aufgenommen. Weitere Details der Compliance-Untersuchung könne der ORF aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht kommentieren.

Kontakt zu Stiftungsrat untersagt

Schöber, dem verbale Entgleisungen, Mobbing und Interventionen vorgeworfen wurden, hatte im Frühjahr mittels Antrag auf eine einstweilige Verfügung beim Arbeits- und Sozialgericht Wien zu verhindern versucht, dass der Stiftungsrat den Compliance-Bericht einsieht, womit er keinen Erfolg hatte. Das Gericht betonte damals die Verpflichtung der ORF-Räte zur Verschwiegenheit. Die Gefahr allein, dass Verschwiegenheitspflichten verletzt werden könnten, würde keinen Anspruch auf Unterlassung der Offenlegung begründen.