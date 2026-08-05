Bis zu 3,20 Euro pro Stunde: Parkgebühren sollen in Tirol kräftig steigen

Statt maximal 1,10 Euro pro angefangener halber Stunde sollen Tirols Gemeinden für ihre Kurzparkplätze im kommenden Jahr bis zu 1,60 Euro für 30 Minuten verlangen dürfen – also bis zu 3,20 Euro pro Stunde. Die Landesregierung will das Parkabgabengesetz dahingehend ändern und die Tarife an die Inflation anpassen. Scharfe Kritik daran übt die AK Tirol.