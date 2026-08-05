Tote und verletzte Schafe: Wolf im Bezirk Innsbruck-Land zum Abschuss freigegeben

St. Sigmund – Nach dem Fund mehrerer toter und verletzter Schafe in einem Almgebiet zu Beginn der Woche wurde für den Bezirk Innsbruck-Land eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen, teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Zunächst war am Montag im Gemeindegebiet von St. Sigmund im Sellraintal ein totes Schaf entdeckt worden. Am Dienstag wurden dann vier weitere tote sowie vier verletzte Tiere gefunden. Amtstierärztliche Untersuchungen ergaben, dass wegen des Rissbildes der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher bestand.

Die Verordnung trat mit der Kundmachung am Mittwoch in Kraft und gilt bis inklusive 29. September, hieß es in der Aussendung. Die Jägerschaft sei bereits informiert worden. (TT.com)

Meldung von Sichtungen erbeten Das Land Tirol appelliert an die Bevölkerung Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung sei Bildmaterial.