Verlängerung per Handschlag: „Ich muss keinem mehr etwas beweisen“

Der neue Kapitän der WSG Tirol, Lukas Hinterseer, hat mit 35 Jahren immer noch nicht genug. Die Bausteine seines Erfolgs: pfleglicher Umgang mit dem Körper, ausgewogene Ernährung, Spaß an der Sache und niemals aufgeben. Im Jahr 2011 stand seine Karriere bereits auf der Kippe, nun steht der Kitzbüheler vor seinem 18. Profijahr.