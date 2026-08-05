Wasserknappheit auf Almen
Mehr Schlachtungen, früherer Almabtrieb: Trockenheit bringt Tirols Bauern unter Druck
Die Trockenheit und die dadurch bedingten früheren Almabtriebe würden dazu führen, dass Futtervorräte über den Winter nicht ausreichen könnten. Josef Hechenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer, hofft auf baldigen Niederschlag.
© IMAGO/Jan Eifert/Oblasser
Die hohen Temperaturen und der fehlende Regen setzen den heimischen Landwirten zu. Immer mehr Bauern holen ihre Tiere früher von den Almen. Andere denken bereits daran, ihre Viehbestände zu reduzieren. Ein Gespräch mit Josef Hechenberger, dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Tirol, über die aktuelle Situation.
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