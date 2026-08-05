Mehr Schlachtungen, früherer Almabtrieb: Trockenheit bringt Tirols Bauern unter Druck

Die hohen Temperaturen und der fehlende Regen setzen den heimischen Landwirten zu. Immer mehr Bauern holen ihre Tiere früher von den Almen. Andere denken bereits daran, ihre Viehbestände zu reduzieren. Ein Gespräch mit Josef Hechenberger, dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Tirol, über die aktuelle Situation.