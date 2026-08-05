Freisprüche im Tierquäler-Prozess
Behörde und Justiz mit Mails geflutet: Warum ein toter Kater Menschen so berührt
Der Tod des Katers „Schmotzer“ bewegt tausende Menschen - auch weit über die Landesgrenzen Tirols hinaus.
© Liebl Daniel
Nach den vier Freisprüchen im Prozess rund um den getöteten Kater „Schmotzer“ gehen die Wogen hoch. Vor allem online ist die Empörung riesig. Was das über unsere Gesellschaft aussagt, warum das Gericht nicht für eine moralische Beurteilung zuständig ist – und die BH Kitzbühel mit E-Mails geflutet wird.