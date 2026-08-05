Behörde und Justiz mit Mails geflutet: Warum ein toter Kater Menschen so berührt

Nach den vier Freisprüchen im Prozess rund um den getöteten Kater „Schmotzer“ gehen die Wogen hoch. Vor allem online ist die Empörung riesig. Was das über unsere Gesellschaft aussagt, warum das Gericht nicht für eine moralische Beurteilung zuständig ist – und die BH Kitzbühel mit E-Mails geflutet wird.