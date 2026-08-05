23-Jähriger stürzte in Sölden 20 Meter tief in Gletscherspalte und wurde bewusstlos

Ein 23-Jähriger stürzte am Mittwochnachmittag rund 20 Meter tief in eine Gletscherspalte am Taschachferner in Sölden. Der junge Bergsteiger war gemeinsam mit einem 25-Jährigen als Seilschaft im Bereich der Wildspitze unterwegs.

Gegen Nachmittag erreichten die beiden den Taschachferner auf einer Seehöhe von rund 3500 Metern. Der vorausgehende 23-Jährige brach ein und stürzte 20 Meter tief in eine Gletscherspalte.

Der 25-jährige Begleiter konnte den Absturz trotz Seilsicherung nicht mehr aufhalten. Der Verunfallte verlor durch den Sturz kurzzeitig das Bewusstsein. Er konnte sich trotz Unterstützung seines Kameraden nicht selbstständig aus der Gletscherspalte befreien, weshalb die beiden den Notruf absetzten.