Infantino erhält "volle Unterstützung" von FIFA-Führungsteam

Inmitten der schwersten Krise seiner Amtszeit hat das Führungsteam des Fußball-Weltverbandes FIFA seine "volle Unterstützung für Präsident Gianni Infantino bekräftigt". Das teilte die FIFA am späten Mittwochabend nach einer Notfallsitzung in der marokkanischen Hauptstadt Rabat mit. Bei dem Treffen war unter anderem Generalsekretär Mattias Grafström anwesend, der Infantino laut Medien wegen dessen geplantem Teilverkauf von WM-Vermarktungsrechten intern kritisiert hatte.

In den Reihen der FIFA hatte sich im Zuge des gescheiterten Investoren-Deals, den Infantino offenbar eigenmächtig geplant hatte, Widerstand gebildet. Der Schwede Grafström hatte zuletzt angesichts des am weltweiten Widerstand gescheiterten Plans in einer internen Mail an FIFA-Mitarbeiter eine "traurige und tadelnswerte Reihe von Ereignissen" beklagt. Es sei vereinbart worden, Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen dem Präsidenten, dem einzigen von den 211 Mitgliedsverbänden gewählten Funktionär, sowie dem Generalsekretär und dem Management zu verbessern, hieß es nach der Sitzung in Rabat von der FIFA.

In der Stellungnahme wurde die "großartige Arbeit" der FIFA-Administration bei der erfolgreichen Abwicklung der WM in Nordamerika gewürdigt. Dies wäre nicht möglich gewesen, wenn der Präsident und sein Führungsteam nicht mit einer Stimme gesprochen und als ein Team zusammengearbeitet hätten. In diesem Zusammenhang sei das Spitzenmanagement der FIFA zuversichtlich, dass die Sitzung in Rabat dazu beitragen werde, das Vertrauen in die Organisation wiederherzustellen, und dem Verband ermöglichen werde, sich auf die bevorstehenden Großevents und Herausforderungen vorzubereiten.

Infantino verbrachte die vergangene Woche in Marokko, das 2030 WM-Mitausrichter sein wird, und dessen Fußballverband einer seiner großen Fürsprecher ist. Das Treffen der Topfunktionäre wurde weithin als Versuch gewertet, die Unterstützung für den FIFA-Chef zu stärken und sicherzustellen, dass dieser mit ausreichendem Rückhalt aus der Krise hervorgeht, um auch im März 2027 der Favorit für eine Wiederwahl zu bleiben. Infantino ist mittlerweile zehn Jahre im Amt, auch die Wahl wird in Rabat stattfinden.

Mit seinen Verkaufsplänen hatte Infantino für eine Welle der Empörung gesorgt. Der FIFA-Chef lenkte zwar ein und verwarf die Idee - dennoch formiert sich heftiger Widerstand gegen ihn. Eine Handvoll europäischer Staaten haben sich von dem Amtsinhaber abgewendet. Auch der kanadische Premierminister Mark Carney stellte am Mittwoch Infantinos Führungsqualitäten in Frage und erklärte, er habe das Vertrauen in den FIFA-Präsidenten verloren, nachdem er erfahren habe, dass hochrangige Berater zu dem verworfenen Vorschlag nicht konsultiert worden seien.

Der ehemalige portugiesische Fußballstar Luis Figo, der 2015 für das Amt des FIFA-Präsidenten kandidieren wollte, bevor er seine Kandidatur zurückzog, bezeichnete Infantinos Verhalten als das "niedrigste, hinterhältigste und eigennützigste", das er je gesehen habe. "Ich könnte 10.000 Wörter über die Probleme bei der FIFA schreiben. Aber die Lösung braucht nur drei: Infantino muss gehen", schrieb Figo in einer Kolumne der "Daily Mail". UEFA-Vizepräsidentin Laura McAllister sagte, Infantinos Führung habe einen Krisenpunkt erreicht.

In der aktuellen Krise sieht sich Infantino nun auch Erpressungsvorwürfen ausgesetzt. Der Chef des jordanischen Fußball-Verbandes, Prinz Ali bin al-Hussein, behauptet, dass seinen Teamspielern in den vergangenen Monaten von der FIFA Gelder vorenthalten worden seien. "Bis mir während der Weltmeisterschaft mündlich mitgeteilt wurde, dass es unserem Fußballverband sehr helfen würde, wenn ich Infantino unterstütze", schrieb al-Hussein dazu auf der Plattform X. "Wir haben ihn bisher nicht unterstützt und werden das auch jetzt ganz sicher nicht tun", stellte der Prinz klar und ergänzte: "Aber die gesamte Situation läuft auf Erpressung hinaus und wir weigern uns, das zuzulassen."

Prinz Al-Hussein war 2016 im Rennen um die Präsidentschaft des Weltverbands gegen Infantino angetreten, hatte aber keine Chance. Von 2011 bis 2015 war er als Vizepräsident im mächtigen Exekutivkomitee der FIFA. Nun schilderte der Funktionär, dass der Weltverband den jordanischen Spielern noch Geld schulde. Als Zweitplatzierte des FIFA Arab Cups im Dezember 2025 stünde Jordanien noch ein Preisgeld zu, das Medienberichten zufolge 4,2 Millionen Dollar (3,65 Mio. Euro) beträgt.

Unterdessen ist ein Bericht, wonach Infantino Marokko die Austragung des WM-Endspiels 2030 versprochen habe, vom Weltverband zurückgewiesen worden. Zuvor hatte die "Times" berichtet, dass nach dem Willen des stark in der Kritik stehenden FIFA-Bosses das Finale im neuen Hassan II Stadium mit 115.000 Plätzen in Casablanca stattfinden solle. Dies wäre ein großer Affront gegen Spanien und damit auch Europa. Spanien trägt zusammen mit Portugal und Marokko die WM 2030 aus. Dazu finden die ersten drei Spiele in Südamerika (Uruguay, Argentinien und Paraguay) statt.